تعطيل الدراسة في جامعة الإسكندرية اليوم تحسبا لسوء الأحوال الجوية

قال مصدر في إدارة جامعة الإسكندرية إنه تقرر تعطيل الدراسة في عدد من كليات الجامعة التي يتواجد بها دراسة اليوم الجمعة، منها كلية التجارة، وذلك تحسباً لأي تغيرات مناخية مع هطول أمطار في رابع أيام نوة المكنسة، وكإجراء احترازي في ظل عدد بسيط من المحاضرات بتلك الكليات اليوم، لذا كان القرار من السهل اتخاذه.

صعوبة تعطيل الدراسة في جامعة الإسكندرية غدا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم يتخذ قرار بشأن تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا السبت، حيث أنه من المقرر انطلاق امتحانات منتصف التيرم غدا، وذلك وفقاً لجداول معلنة مسبقاً في جميع كليات الجامعة، لذا فمن الصعوبة اتخاذ قرار تعطيل الدراسة إلا إذا كانت الضرورة القصوى تطلب ذلك.

جدول الميدتيرم في حال تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا

وأشار إلى أن السيناريو المقترح في حال تقرر تعطيل الدراسة غدا في جامعة الإسكندرية، فإنه سيتم ترحيل كافة امتحانات يوم السبت إلى نظيره من الأسبوع المقبل، مع استمرار جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول كما هي، لافتا إلى أن القرار الرسمي سيتم اتخاذه مساء اليوم الجمعة، وفقاً لما يتم رصده من تغيرات حالة الطقس.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا السبت

يأتي ذلك بعد أن قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت فقط، للطلاب والمعلمين، على أن تعود للانتظام يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر، وذلك في جميع مدارس الإسكندرية والمعاهد الأزهرية التابعة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، كنتيجة للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.