كريم عبدالعزيز: الكدواني نعمة في حياتي.. ونفسي أقدم فيلم عن التحرش

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنّه فوجئ بحضور الفنانة منى زكي، حفل تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43، وتقديمها له قبل الحصول على التكريم، قائلا: «إحنا اخوات وأصدقاء، وكان في بيني وبين مني ثنائي مميز في السينما، واشتغلنا مع بعض أكتر في البداية».

كريم عبدالعزيز: ماجد الكدواني فنان حقيقي وراجل جدع

وتطرق كريم للحديث عن الصورة المنتشرة للفنان ماجد الكدواني في حفل تكريمه، وذلك في الندوة المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلا: «ماجد الكدواني صاحبي وأخويا، فنان حقيقي، وراجل وجدع مبيسيبنيش، هو نعمة في حياتي».

كريم عبدالعزيز: أميل إلى السينما وأرغب في مناقشة قضية التحرش

وأكد الفنان كريم عبدالعزيز ميله إلى السينما أكثر من الدراما التلفزيونية، قائلا: «لو خيروني بين السينما والدراما هختار السينما عشان أقرب لدراستي»، موضحا أنّه لا يتدخل في ورق الأعمال الفنية أو الإخراج: «أنا مبتدخلش لكن بتناقش معاهم في بداية الفيلم حد يقنعني أو أقنعه، ودا مبعملوش لسبب إني فاهم إخراج ومش صح الممثل يتدخل في الورق».

وعن القضية التي يفضل تقديمها في السينما الفترة القادمة، قال عبدالعزيز: «لو هختار فيلم جديد أعمله هختار قضية التحرش».

نجوم السينما في تكريم كريم عبدالعزيز بـ«القاهرة السينمائي»

وبدأ قبل قليل حوارا مفتوحا مع الفنان كريم عبد العزيز، بعد تكريمه في حفل الافتتاح بجائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لمسيرته الفنية، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام بالدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من السينمائيين والفنانين، بينهم المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج مروان حامد، الفنان أحمد الفيشاوي، السيناريست تامر حبيب، مريم الخشت، محمد إبراهيم يسري، وأدار الندوة الناقد طارق الشناوي.