المصل واللقاح توضح الآثار الجانبية للأطفال فوق 12 عاما بعد تلقي فايزر

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن تطعيم الأطفال فوق 12 عامًا، خطوة مهمة في ظل ظهور العديد من المتحورات الجديدة المنتشرة في عدة بلدان، مشيرة أن اللقاح هو السلاح الوحيد من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا وتجنب التعرض للمضاعفات الناتجة عن هذه المتحورات.

الآثار الجانبية لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وأضاف الحداد في تصريحات لـ«الوطن» أن الآثار الجانبية الناتجة عن تطعيم الأطفال فوق 12 عامًا بلقاح فايرز سيكون هناك بعض الأعراض التي تم رصدها على الأطفال الذين حصلوا على اللقاح، وتتمثل هذه الأعراض في: «ارتفاع درجة الحرارة، أحمرار أو تورم مكان الحقن، الإرهاق، ألم في المفاصل، الرغبة في النوم، ألم في العضلات»، وهذه الأعراض لا تدع للقلق.

الأطفال لديهم مناعة قوية والجرعة الواحدة كافية لهم

وتابع رئيس قسم المناعة والحساسية، أن الموافقة على تطعيم الأطفال من هم أكبر من 12 عاما بجرعة واحدة من لقاح فايرز يرجع بسبب وجود مناعة قوية لدى الأطفال، وأنهم يتمتعون بجهاز مناعة في مرحلة بناء الجسد فالجرعة الواحدة كافية لهم، ومن المقرر أن تزيد هذه الجرعة من قوية جهاز المناعة للحماية من الإصابة بمتحورات فيروس كورونا.

اللقاحات خير وسيلة لعدم ظهور متحورات جديدة من كورونا

وأكد الحداد، أن ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا مثل متحور الأفريقي «أوميكرون» نتاج لقلة توزيع اللقاحات وعدم الحصول الشعوب على جرعات لتجنب الإصابة بـ«كوفيد 19»، وذلك لأن اللقاحات تعد حائط الصد الأول للحماية من كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الموافقة رسميا على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه سبق الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما.