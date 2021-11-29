كريم عبد العزيز: تقديم الشخصيات الحقيقة أصعب من خيال المؤلف

قال الفنان كريم عبد العزيز، إنه راض جدا عن السينما المصرية، قائلًا: «الفيلم المصري حاليا أفضل بكثير من السنوات الماضية، وهذا يظهر بشكل أوضح من خلال إيرادات وتوزيع الأفلام، كما أنه ليس شرطا أن تعبر جميع الأعمال عن الواقع المصري».

وعند سؤاله عن اهتمامه بتقديم أعمال الفانتازيا، خلال ندوة تكريمه على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، أجاب النجم كريم عبد العزيز: «أكون مهتم جدا أقدم فانتازيا أو شخصية زي فيلم الجوكر، وأرى أن تقديم شخصية حقيقية أو واقعية مثل مسلسل الاختيار وفيلم كيرة والجن، أصعب من تقديم شخصية من خيال المؤلف».

وأضاف أنه من الأصعب أيضا تقديم جزء ثان من مسلسل حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا مثل «الاختيار»، موضحا: «الجزء الثاني من أي عمل بيبقي أصعب من الجزء الأول عشان توقعات الجمهور دايما عايزة حاجة أنجح وأفضل من الأول، بيبقي فيه تحدي إزاي تشبع رغبة الجمهور وتبسطه اكتر من الجزء الاول كمان، ودخول الجزء التاني علي نجاح الجزء الاول بيبقي أصعب بكتير».

كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم «كيرة والجن»

وعن تفاصيل شخصيته خلال فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، أكد أنه يجسد شخصية فدائي مصري كان مقيما ومات في تركيا، متابعا: «الفيلم مبني على شخصية حقيقية كانت موجودة بالفعل».

يذكر أن فيلم «كيرة والجن» مأخوذ عن رواية بعنوان «1919» للكاتب الروائي مروان حامد، وتدور أحداثها حول المقاومة الشعبية خلال فترة الاحتلال الإنجليزي في مصر، وهي مبنية على أحداث حقيقية، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري وسيد رجب، ومن إخراج مروان حامد.