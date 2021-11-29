«التضامن»: 100 ألف سيدة تقدمن لوظيفة الرائدات المجتمعيات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 100 ألف امرأة تقدمن لوظيفة الرائدات المجتمعيات، التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الماضية، موضحة أن هذا الإقبال الكثيف يثبت أن الفتيات والسيدات لديهن رغبة كبيرة في العمل، حتى لو كانت المكافأة بسيطة، مؤكدة أنه يجرى استخدام هذه الطلبات، والعمل على توفير فرص عمل لهن.

زيادة أعداد الرائدات المجتمعيات

وأشارت «القباج» خلال فعالية توزيع 1700 جهاز تابلت على الرائدات المجتمعيات، اليوم، إلى أنه يجرى زيادة الرائدات المجتمعات من 3 آلاف إلى20 ألف رائدة مجتمعية، لإدراج البيانات والقيام برصد تقدم الأسر بمختلف المحافظات، فضلا عن حوكمة الدعم والتأكد من ذهابه لمستحقيه.

وظائف للسيدات

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت توفير وظائف للرائدات المجتمعيات بمكافأة شهرية، تبدأ من 900 جنيه وتصل إلى 1300 جنيه، تصرف حسب حجم العمل الذي جرى إنجازه.

شروط القبول بوظيفة الرائدة المجتمعية

ووضعت وزارة التضامن، شروط القبول بوظيفة الرائدة المجتمعية، كالتالي:

- أن يكون عمر المتقدمة لشغل وظيفة الرائدة المجتمعية بين 21 - 35 سنة.

- أن تكون حاصلة على مؤهل عالٍ أو متوسط حد أدنى.

- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الإقناع وبالحفاظ على السرية.

- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).

- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا هاتف ذكي - تابلت.

وأكدت التضامن أن التعاقد سنويًا، ويُجدّد بناء على حسن الأداء، كما تغطى الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبز بعد البحث الاجتماعي.

دعم 78 ألف أسرة بأطفالها.. والتوسع في برامج الحضانات

وأشارت «القباج» إلى أنه يجرى دعم 530 ألف طفل تحت سن 6 سنوات بقيمة 2 مليار و500 مليون ضمن برنامج «تكافل»، كما يدعم 87 ألف أسرة بأطفالها، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحضانات تحت عمر الـ4 سنوات، لأن الحضانات توفر رعاية متكاملة، كما يجرى التأكد من خلالها على التطعيمات والرضاعة الطبيعية المطلقة خلال أول 6 شهور.