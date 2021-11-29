حملات بالجيزة على المحال المخالفة وغلق مركزين للدروس الخصوصية

واصلت أجهزة محافظة الجيزة حملاتها للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

حملات على المحال المخالفة في بولاق الدكرور

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان أنه في هذا الإطار شن حي بولاق الدكرور حملة على المحال المخالفة بشارع ناهيا التي أسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 محلات تدار دون ترخيص ورفع عدد من الإشغالات وتم إيداعها بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

غلق مركزين للدروس الخصوصية بحي جنوب

وأشارت محافظة الجيزة في البيان إلى قيام إدارة الإشغالات بضبط سنتر للدروس الخصوصية بشارع صبري باشا وتم غلقه، لافتا إلى أنه تم غلق سنتر آخر بشارع كولدير وتم رفع محتوياته وإيداع جميع المضبوطات مخازن الحي.

غلق مراكز للدروس الخصوصية بالوراق

وأكدت محافظة الجيزة، مداهمة حي الوراق تحت إشراف هاني السيسي رئيس الحي والفريق المعاون له، سنترين للدروس الخصوصية بوراق الحضر ووراق العرب أمام وخلف برج عتابي بشارع ترعة السواحل وتم الغلق ومصادرة المحتويات الموجودة بالسنتر وتم التحفظ عليها وإيداعها مخازن الحي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات لرفع الإشغالات بحدائق الأهرام

أشارت المحافظة إلى مواصلة حملاتها بحدائق الأهرام لرفع الإشغالات وإزالة التعديات قطاع هضبة الأهرام، وشارع الخزان والضغط أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال متنوعة ما بين استاندات وشيشة وتعديات على الطريق وجرى إيداع المضبوطات بقطاع الهضبة واتخاذ اللازم.