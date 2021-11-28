رؤساء البنوك يكشفون موقف العملاء والموظفين غير الحاصلين على اللقاح من الدخول

أعلنت الحكومة في منتصف أكتوبر الماضي، عن قرارها بعدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية وذلك بعد منتصف نوفمبر 2021، وكذلك المواطنين اعتباراً من مطلع ديسمبر المقبل.

وبدأت الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك المؤسسات بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح الفيروس، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، وتقليل المخاطر المحتملة من الإصابة بالفيروس.

واهتمت «الوطن» بسؤال رؤساء بعض البنوك والقيادات المصرفية عن تفعيل ذلك القرار داخل شبكات فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء مصر، وتأثير القرار على المواطنين وردود الأفعال.

رئيس بنك سايب: حصول فوق الـ 90% من العاملين على اللقاح

من جانبه، قال طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولي، سايب، إنَّ أكثر من 90% من العاملين بمصرفه حصلوا على اللقاح بالفعل، وجارٍ حصر موقف النسبة الباقية من حيث تلقيهم اللقاح خارج البنك من عدمه، ومن ثم تحديد موقفهم.

رئيس التنمية الصناعية: جارٍ استكمال تلقي العاملين للقاح

فيما أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أنه لم يتم تطبيق القرار داخل فروع مصرفها على جميع العاملين بعد، ولكن جاري استكمال تلقيهم للقاح.

ناجي: صعوبة قانونية في تطبيق القرار على العملاء

وهو نفس ما أكده وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري العربي المصري، من أنَّ القرار لم يطبق على الموظفين بعد، مستبعداً أن يطبق القرار على العملاء للصعوبة القانونية.

رئيس جمعية التمويل الإسلامي: ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لجميع البنوك

ويرى الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، أنَّه بالنسبة للعاملين بالبنوك فهذا قرار دولة، ولكن بالنسبة للعملاء فيجب على الأقل اتخاذ الإجراءات الاحترازية بصفة عامة على جميع البنوك.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الوباء العالمي، كورونا، في حضور الوزراء والمسؤولين، ليتم إصدار القرار بمنع المواطنين كذلك من دخول الهيئات الحكومية إلا بعد التأكد من تلقيهم جرعات اللقاح، على أن يتم تفعيل القرار مع بداية ديسمبر 2021.