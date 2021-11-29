توجيهات عاجلة من محافظ أسوان لمواجهة ظاهرة انتشار الحشرات بسبب السيول

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، توجيهاته لمديرية الصحة بتكثيف حملات رش المبيدات داخل الأحياء والقرى من خلال الفرق المتحركة والمدعمة بسيارات التيفا التابعة لإدارة الملاريا للحد من ظاهرة انتشار الحشرات، بعد عدة شكاوى من المواطنين.

انتشار الحشرات نتيجة طبيعية لهطول مياه الأمطار

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطري، أن ظاهرة انتشار الحشرات الطائرة وخاصة الذباب والبعوض هي نتيجة طبيعية لهطول مياه الأمطار الرعدية والسيول التي شهدتها المحافظة خلال نوفمبر الجاري.

تلاشي ظاهرة انتشار الحشرات مع دخول الشتاء

وتابع: «بجانب تذبذب درجات الحرارة في الارتفاع والانخفاض حيث ستتلاشى هذه الظاهرة بعد الإحساس بالطقس البارد».

ولفت إلى أن نزول المياه بكثافة على الأشجار والمزروعات وغيرها أدى إلى خروج الحشرات الطائرة واتجاهها إلى المناطق والمباني السكنية، وهو الذي أعطى شعور عام بتواجدها.

يأتي هذا في إطار قيام المحافظة برش المواقع العامة وصناديق وحاويات القمامة، علاوة على برك وتجمعات المياه في المناطق الجبلية المتاخمة للقرى والمناطق السكنية نتيجة تراكم مياه السيول فيها.