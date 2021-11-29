«التموين»: ضبط 5 أطنان حلوى أطفال فاسدة ولحوم مصنعة منتهية الصلاحية

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تفتيشية، برئاسة المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، في إطار التعليمات التي وجه بها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لضبط السوق المحلية من السلع، التي يتم تداولها وعدم طرح أي سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو منتهية الصلاحية، التي تضر صحة المواطنين.

أسفرت الحملة، عن ضبط نحو 6 أطنان و250 كيلو سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

مخزن بالقاهرة يحتوي على 5 أطنان حلوى فاسدة

وقال المهندس عبد المنعم خليل، في بيان له، إن حملة اليوم، شاركت فيها مها شاهين وعزة بيومي، كبيري مفتشي التموين، وتم فيها ضبط إحدى المخازن في محافظة القاهرة، التي احتوت على 5 أطنان و200 كيلو سلع منتهية الصلاحية.

وأضاف خليل، أن تلك السلع منتهية الصلاحية، تتضمن صوص شيكولاته وشيكولاته وحلوى أطفال وكورن فليكس وزيتون كالاماتا، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بها للعرض على الجهات المختصة.

ضبط طن و50 كيلو لحوم منتهية الصلاحية

وتابع خليل، بأنه تم أيضا شن حملة مكبرة في عملية استباقية على إحدى مصانع اللحوم في القاهرة الكبرى وتم ضبط بالمصنع 1 طن و50 كيلو جراما مصنعات لحوم منتهية الصلاحية.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه يتم شن حملات بصفة دورية على جميع المصانع والمحال والمخازن ونقاط البيع التي تقوم بطرح وتصنيع المنتجات الغذائية في الأسواق.

ضبط الأسواق

وقال خليل، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعمل على ضبط الأسواق بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، إضافة لطرح السلع المختلفة بأسعار مناسبة دون حدوث أي ارتفاعات غير مبررة.