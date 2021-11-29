خبير استراتيجي: الإقبال على «الطائرات المسيرة» زاد عالميا

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن هناك إقبالا كبيرا من دول العالم على الطائرات المسيرة «بدون طيار»، لأن أسعار الطائرات الحربية العادية مرتفع جدًا، فمثلًا سعر الطائرة «F16» يصل إلى 100 مليون دولار، ولذلك فإن استخدام الطائرة المسيرة يكون بشكل أسهل.

عرض معدات مكافحة الإرهاب

وأضاف «فرج»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الإثنين، أن مصر عرضت في معرض «إيديكس 2021» لأول مرة معدات مقاومة الإرهاب، وهي لديها خبرة كبيرة في ذلك، ومنها المدرعات، ومعدات كشف المتفجرات، مشددًا على أن هذا المعرض يسوق المنتجات المصرية والأسلحة المصرية، لأن تصنيع السلاح مكلف جدًا.

وتابع الخبير الاستراتيجي، بأن هذا المعرض نتائجه هائلة وتأخر سنين كثيرة، والعالم كله رأى أن مصر آمنة مستقرة وتفتتح معرض للمنتجات العسكرية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس شركة «داسو» الفرنسية العسكرية، ومثل هذه اللقاءات تحقق الكثير من الفوائد، خاصة أن مصر هي أول دولة تشتري الرافال الفرنسية، وهذا فتح سوقًا لهذه الطائرة.

فخر للصناعة العسكرية المصرية

وشدد على أن هذا المعرض، يعتبر فخر العسكرية المصرية، موضحًا أن الصناعات العسكرية المصرية بدأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، ولكن في حرب 1967، توقفت هذه المصانع تمامًا، واضطرت مصر لشراء الأسلحة من روسيا، واستمر توقف المصانع حتى السبعينيات، وبعدها بدأ التصنيع.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ في استراتيجية تنويع السلاح، وتطوير المصانع الحربية، لكي تعتمد مصر على نفسها لتأمين الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها مصر حال دخولها أي حروب.