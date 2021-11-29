هشام الحلبي: التسليح في العالم لم يعد سرا

قال اللواء هشام حلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، اليوم، إن التسليح في العالم لم يعد سرا، مشيرا إلى وجود المعارض العسكرية، لا سيما معرض «إيديكس 2021»، مؤكدا أن بعض منظومات التسلح مقصورة على الدول التي أنتجتها، وبالتالي لا تظهرها للخارج، مثل الطائرة «f 35»، التي لا تُباع لأي دولة، والنسخة التي داخل الولايات المتحدة تختلف عن مثيلاتها التي تُباع للخارج، لكنها كطائرة مُعلن عنها.

مقارنة السلاح في المعرض

وأضاف «حلبي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أهمية معارض السلاح تتمثل في المقارنة بين منظومات تسليح متعددة، وتكون أحدث المنظومات في مكان واحد، كما أن هناك منتديات فكرية موجودة على هامش هذا المعرض، وليس فقط سلاحا، وحضر المنتدى الدول المصنعة للسلاح وشركاتها، وتستفيد منه الدول المصنعة للسلاح سواء خاصة أو تابعة للجيش.

400 شركة في المعرض

وأشار إلى أن عدد الشركات الموجودة بالمعرض 400 شركة، تمثل 42 دولة، وتستهدف أسواق الشرق الأوسط؛ نظرا لأنه دخل في سباق للتسلح منذ زمن طويل، وبالتالي منطقة الشرق الأوسط رائجة لتسويق السلاح، لافتا إلى أن حجم اللقاءات التي تتم ما بين الوفود وبعضها وبين مصر كبير وغير قليل وهذه النقطة لم تظهر في الإعلام، ويجب التأكد عليها بأن المعرض هو منتدى لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات.

وفي سياق منفصل، قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لمعرض مصر الدولي للصناعات العسكرية «EDEX 2021»، إن النسخة الأولى من المعرض كانت حلما وطموحا للرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميا، وتحول هذا الحلم إلى توجيهات رئاسية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية، انتهت بإعلان انطلاق النسخة الأولى في عام 2018، التي شهدت نجاحًا غير معهود لأي نسخة أولى من أي معرض من معارض الدفاع بشهادة كل من شارك في «EDEX-2018» أو زاره أو حتى تابعه من خلال المنصات الإعلامية المختلفة أو المنصات الإلكترونية.