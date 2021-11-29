السيسي: مصر ستظل بموقعها الجغرافي جسرا للتواصل بين الصين وأفريقيا

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والتقدير للرئيس الصيني، شي جين بينج، على دور الصين الداعم للقارة الأفريقية، ترسيخًا للعلاقات المتميزة، التي تجمع أفريقيا بالصين الصديقة، التي تعود لعام 1956، عندما كانت القاهرة أول عاصمة أفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية العظيمة.

مصر ستظل بحكم موقعها الجغرافي جسرا للتواصل بين الصين وأفريقيا

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس الصيني، شي جين بينج، وعدد من الرؤساء الأفارقة، أن مصر ستظل بحكم موقعها الجغرافي جسرا للتواصل بين الصين وأفريقيا، ما يعزز التضامن بين حكوماتنا وشعوبنا، لتحقيق أهداف القارة الأفريقية.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن المنتدى شهد مناقشة سبل ترسيخ الشـراكة البناءة بين القارة الأفريقية والصين، بما فيها التنسيق والتشاور، فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الجانبان في سبيل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

الرئيس يشدد على أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي، في تعزيز التكاتف والتضامن المشترك، المبني على تحقيق المصالح والمكاسب المتبادلة بين الجانبين، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا عل معدلات النمو الاقتصادي.

وشدد الرئيس على أن التعافي الاقتصادي من الجائحة، يتطلب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بشكل يعود بالفائدة على مختلف شعوب القارة، بما في ذلك تخفيف الديون المتراكمة، فضلا عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية.