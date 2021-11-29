«التعليم» توجه بحصر أعداد الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات خلال 48 ساعة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية والإدارات، بموافاتها بأعداد الطلاب غير القدرين على سداد المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية في موعد أقصاه 48 ساعة، مشددة على ضرورة تنفيذ هذه التعليمات بدقة شديد.

جاء ذلك في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المديريات بالآتي:

سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية

- السماح لطلاب الشهادة الإعدادية بسداد رسوم الامتحان، وقبول تقدمهم لتحرير استمارات التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022، لطالما قاموا بسداد المصروفات الدراسية كاملة أو القسط الأول منها.

- سداد المصروفات الدراسية مقابل الخدمات والأنشطة والرسوم بقوانين كاملة أو على قسطين: «قسط أول بالفصل الدراسي الأول، وقسط ثانٍ بالفصل الدراسي الثاني».

- استلام شرائح خطوط التابلت الطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021-2022 من خلال شركات المحمول بدون مقابل.

- التنبيه على من قام بسداد القسط الأول بالالتزام بسداد القسط الثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

- الالتزام بسداد قيمة التأمين على أجهزة التابلت عن العام الدراسي 2021-2022 من خلال منافذ البريد المصرى لطلاب المرحلة الثانوية الصفوف «الأول والثاني والثالث».

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل أسئلة امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر التي تعقد في ديسمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الاختبار يعقد على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، إذ جرى وضع الأسئلة من جانب الوزارة.