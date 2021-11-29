اعترافات قهوجي متهم بقتل شاب بالمعصرة: الزبالة جات على عربيته

خضع قهوجي، متهم بقتل شاب بمنطقة المعصرة، لجلسة استجواب استغرقت 120 دقيقة، أمام ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، حيث أدلى بأقواله تفصيليًا، موضحا أن المجني عليه كان يجلس على المقهى الذي يعمل فيه، ظهر أمس الأحد، وأثناء قيامه بكنس القمامة الموجودة أمام المقهى، طال بعضها سيارة المجني عليه، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، وعلى أثرها أقدم القهوجي على استلال سلاح أبيض، وطعن المجني عليه.

المتهم: لم أكن أعرف المجني عليه سابقا

وأضاف المتهم، خلال مناقشته بمعرفة المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصرة، أنه لا توجد علاقة سابقة تربطه بالمجني عليه، ولم يعرفه من قريب أو من بعيد، وأن يوم الواقعة حضر للجلوس، وقام بركن سيارته أمام المقهى، وأنه لم يقصد قتله».

المتهم يمثل الجريمة

وحضر المتهم، وشهرته «رابسو» (مسجل خطر)، في مأمورية أمنية، لمقر نيابة حلوان، لنظر التحقيق معه في القضية، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم اصطحابه برفقة فريق من النيابة العامة، إلى مسرح الجريمة، حيث قام بتمثيل الواقعة، في حضور القيادات الأمنية وفريق النيابة العامة، وتم غلق الشارع تمامًا حتى تم الانتهاء من تمثيل الجريمة، حيث قام بإعادة تمثيل الحادث وكيفية ارتكابها.

عرض المتهم على الطب الشرعي

كما أمرت النيابة، بعرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان مدى وعيه وقت وقوع الجريمة والكشف عن تعاطيه المخدرات من عدمه.

تعود بداية الواقعة، عندما كانت الساعة تشير عقاربها إلى الواحدة ظهر أمس الأحد، عندما تلقى العقيد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول شاب مصاب بطعنة في الصدر، وتوفي على أثرها، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة شاب يدعي «هشام ش»، في العقد الثالث من عمره، وبها آثار طعنة في الصدر، بواسطة سلاح أبيض «خنجر»، وكشفت التحريات، عن نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعامل مقهى، تطورت إلى الاشتباك بالأيدي، أعقبها وقوع الجريمة.