عاجل.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق «مصر -إسكندرية» الزراعي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم بسبب وقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية مازن التابعة لمركز إيتاي البارود، على طريق مصر- الإسكندرية الزراعي بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحُرر محضر بالواقعة.

نقل المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد باستقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح إثر حادث تصادم بين سيارتين بنطاق ذات المركز وتم نقل المصابين لعمل الإسعافات الأولية.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل " جمعه الشحات رجب 42 سنة مقيم حوش عيسى مصاب بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم، رجب الشحات رجب 40 سنة مصاب بسحجات متفرقة بالجسم،محمد على ابراهيم 40 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، طارق فرج عبد الهادى 23 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، علاء ربيع عبد اللطيف 33 مصاب كدمات و سحجات متفرقة بالجسم،جارى عمل الاسعافات الاوليه والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات