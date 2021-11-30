«الصحة»: 12سؤالا لأولياء الأمور قبل تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه بدءً من اليوم الثلاثاء يمكن لأولياء الأمور تسجيل بيانات أطفالهم على موقع الوزارة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 15عاما، مع إمكانية الحصول على الرقم القومي من شهادة الميلاد لأن هذه الفئة لم تستخرج بطاقة الهوية الشخصية في هذه المرحلة.

أسئلة إقرار ولي الأمر عند تطعيم طفله بلقاح فايرز

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15عاما لابد أن يتم بموافقة ولي الأمر، ولابد أن يجيب على جميع الأسئلة ضمن الإقرار قبل تطعيم نجله بلقاح فايرز وتستعرض «الوطن» الشروط والأسئلة المتاحة بالإقرار قبل تطعيم الأطفال، وتتمثل هذه الشروط في:

شروط إقرار التطعيم بلقاح فايزر للأطفال

- هل الطفل يعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي عرض من هذه الأعراض «قشعريرة- حمى- سعال- ضيق تنفس- آلام في العضلات- الصداع- التهاب في الحلق- احتقان أو سيلان في الأنف- الغثيان».

- خلال ثلاثة أشهر الماضية أصيب الطفل بفيروس كورونا أو اشتباه بالعدوى.

- هل تلقى الطفل أي تطعيمات خلال 14 يوما الماضية؟.

- هل سبق وأن عانى الطفل من حساسية تجاه دواء أو لقاح، هل يعاني الطفل من أي حساسية تجاه اللقاحات؟.

- هل يعاني الطفل من أي أمراض تسبب ضعف المناعة مثل «الأمراض السرطانية»؟.

- هل يستخدم الطفل أي أدوية مثبطة للمناعة؟.

- هل يعاني الطفل من ضغط دم مرتفع؟.

- هل يعاني الطفل من مرض البول السكري؟.

- هل يعاني الطفل من أمراض قلب مزمنة؟.

- هل يعاني الطفل من أمراض عصبية مزمنة أو تشنجات عصبية؟.

- هل يعاني الطفل من أمراض الدم مثل «أمراض السيولة أو تجلط الدم»؟.

- هل يعاني الطفل من أمراض مناعية مثل مرض نقص المناعة «الإيدز»؟.

الوزارة لديها وفرة من جميع اللقاحات

وأكدت الوزارة، أن مصر وفرت جميع اللقاحات المتاحة لتطعيم الفئات العمرية المسموح لها بالحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية، مع إجازة اللقاحات لبعض الفئات التي كانت مستثناة من الحصول على اللقاح، بعد التأكد من مأمونية اللقاح دون وجود أي آثار جانبية حال حصولهم على اللقاح.