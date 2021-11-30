«الصحة» توجه رسالة للمواطنين قبل منع دخول المنشآت الحكومية: «الفرصة لسه قدامكم»

تبدأ العديد من المؤسسات الحكومية والهيئات والجهات الرسمية تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن منع دخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاح للمنشآت الحكومية لتجنب انتشار الفيروس أو انتقال العدوى بين المواطنين في المصالح الحكومية، ومن المقرر أن تبدأ هذه المؤسسات في منع دخولهم بدءًا من غد الأربعاء من أجل السيطرة على الوباء.

«الصحة»: الفرصة متاحة أمام المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح

وفي هذا الشأن، وجَّهت وزارة الصحة في بيان لها، رسالة عاجلة للمواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح أن ما زالت الفرصة متاحة لهم بشأن الحصول على اللقاح خلال الساعات المقبلة حتى يسمح لهم الدخول لهذه المؤسسات الحكومية لقضاء حوائجهم المختلفة، ومن المقرر أن تشهد جميع المحافظات تطبيق القرار من صباح غد الأربعاء في مختلف الجهات الرسمية.

هناك وفرة في اللقاحات ويتم التوسع في عملية التطعيم

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن هناك وفرة في اللقاحات ويتم التوسع في عملية التطعيم في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية ومختلف المرافق الحيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين مثل أكشاك التطعيم المتواجدة في محطات السك الحديد ومترو الأنفاق، وفرق التطعيم المتنقلة التابعة للوزارة من أجل الوصول لأكبر قاعدة من المواطنين.

الحصول على اللقاح في مراكز التطعيم

وأشارت الصحة إلى أنه يمكن للمواطنين الذهاب إلى مراكز التطعيم أو من خلال الأكشاك أو الفرق المتنقلة ببطاقة الرقم القومي سوف تقوم الفرق المختصة بتسجيل بيانات الخاصة بهم على موقع الصحة، وتلقيهم جرعة اللقاح في التوقيت ذاته، وذلك ضمن سرعة الوزارة لتسهيل أي عقبات أمام المواطنين في الحصول على اللقاح.

وأكدت الوزارة، أن الفرصة ما زالت قائمة أمام كل الفئات العمرية من المواطنين من أجل الحصول على اللقاح من أجل الحفاظ على صحتهم أولا ثم الحفاظ على تنجنب إنتشار العدوى، وأن اللقاحات هي السلاح الوحيد لمنع انتشار الفيروس أو ظهور سلالات جديدة من الفيروس.