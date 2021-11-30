مصرع طفلة غرقًا داخل مصرف مياه أثناء لهوها أمام منزلها بسوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العمر، 4 سنوات، مصرعها غرقًا داخل مصرف مياه أثناء لهوها أمام منزلها، بدائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا، من مركز شرطة العسيرات، يفيد بوصول الطفلة «حبيبة. ا. م. م»، 4 سنوات، تقيم بناحية دائرة المركز، إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، إدعاء غرق.

بالانتقال إلى محل البلاغ، وسؤال والد الطفلة «أبو الحلقان. م. م» 36 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة على حافة مصرف مياه مجاور للمنزل، انزلقت قدمها وسقطت داخله ما أدى لغرقها ووفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.

وكان مركز جرجا جنوب المحافظة، شهد واقعة مماثلة حينما لقي طفل مصرعه غرقًا إثر سقوطه داخل داخل مصرف مياه مجاور لمنزلها، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى جرجا العام بوصول الطفل «محمد.ع. خ. ع» 3 سنوات، ويقيم دائرة مركز جرجا، جثة هامدة ادعاء غرق.

بالانتقال إلى محل البلاغ، وبسؤال والده المدعو «عبد اللطيف. خ. ع» 29 عامًا، سائق ويقيم دائرة المركز، أفاد بانه أثناء لهو نجله على حافة مصرف مياه مجاور للمنزل انزلقت قدمه وسقط به مما أدي لغرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة.