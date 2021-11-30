غلق مركزين للمساج بـ مدينة نصر وضبط 300 كيلو لحوم فاسدة بالخليفة.. صور

شن حى شرق القاهرة برئاسة العميد أحمد أنور عباس، عدة حملات بالشوارع لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والتصدى لكل أنواع المخالفات، أسفرت عن غلق مركزين للمساج بنطاق الحي لإدارتهما دون ترخيص، بالإضافة إلى إعادة تشميع مخزن بالبدروم أسفل عقار بشارع فهمى علي، لإدارته بدون ترخيص، وتم غلق وتشميع محل طباعة وتصوير بشارع أحمد حسن غير مرخص.

مصادرة الشيشة

وشهدت الحملة بحي شرق مدينة نصربـ محافظة القاهرة، إزالة مخالفات الإعلانات التجارية على أعمدة الإنارة بشارع الخمسين، كما تم مصادرة الشيشة وغلق وتشميع 2 كافيه بشارع محمد كريم غير مرخصين، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

كما واصل الحى حملاته لتنفيذ توجيهات محافظ القاهرة، بضرورة التصدي لكل صور الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات، حيث تم إزالة مدرج حديد وخشب مخالف بشارع سمير مختار خلف مسجد السيدة حفص، وذلك فى إطار القضاء على الإشغالات، كما تم إعادة غلق وتشميع مطعم نهاية شارع البطراوى متقاطع مع شارع عباس العقاد، لإدارته بدون ترخيص، بالإضافة إلى إعادة غلق وتشميع محل أدوات كهربائية بشارع مكرم عبيد، علاوة على إعادة غلق وتشميع محل تسالى ومطعم بشارع مكرم عبيد.

غلق مقاهي مخالفة

وشملت حملات حى شرق مدينة نصر إعادة غلق وتشميع محل مجمدات ومحل بيع أدوات كهربائية ومحل دراجات بخارية، بشارع عبدالحكيم الرفاعى، لعدم وجود رخصة، بالإضافة إلى غلق وتشميع أكثر من مقهى بعمارات رابعة الاستثمار، وإعادة غلق وتشميع كافيه ومطعم أسماك بشارع حافظ رمضان، كما تم إعادة غلق وتشميع كافيه متفرع من شارع عباس العقاد.

ضبط لحوم فاسدة

من ناحية أخرى، قاد اللواء طارق اليمنى رئيس حي الخليفة، وفيفى عبدالغني، سكرتير عام حي الخليفة، حملة مكبرة في نطاق الحي للمرور على الأسواق، أسفرت عن ضبط 300 كيلو لحوم وفراخ وبرجر وسجق فاسد وتم إعدامها، علاوة على غلق 3 محلات وضبط 17 شيشة، وذلك بمناطق السيدة عائشة والإمام وشارع المواصلة، وتمت الحملة بالتنسيق مع الطب البيطرى وقسم شرطة الخليفة وإدارات البيئة والمحلات بالحي.