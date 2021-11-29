الأطباء يودعون فقيدهم رقم 98 بكورونا في الدقهلية

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، الدكتور محمود الجندي استشاري أمراض الباطنة بمستشفى منية النصر، إثر تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأطباء الذين توفوا خلال الجائحة إلى 98 طبيبا والذين جمعتهم النقابة في ‏لوحة أطباء الواجب التي تضم أسماء وصور جميع الذين توفوا خلال الجائحة التي بدأت عام 2020.‏

نقابة أطباء الدقهلية تنعى الشهيد 98

وأصدرت نقابة أطباء الدقهلية بيان نعي قالت فيه: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في ‏وفاة الدكتور محمود الجندي استشاري أمراض الباطنة بمستشفى منية النصر، رحمه الله ‏رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».‏

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، إن عدد الأطباء الذين توفوا خلال الجائحة في ‏الدقهلية وحدها وصل إلي 98 طبيبا منذ بدء الجائحة عام 2020 وحتى الآن، وذلك جمعنا أسماء ‏كل هؤلاء الأطباء في لوحة أطباء الواجب والتي تضم أسمائهم وصورهم، وذلك من أجل ألا ‏ننسى دور هؤلاء الأطباء في مقاومة الجائحة، وتم وضع اللوحة في مدخل النقابة لنؤكد على ‏دورهم الهام والفعال، وأننا لا ننسى أبدا زملائنا‎.‎

«الجندي» توفي بعزل جامعة المنصورة

وأضاف الشحات لـ«الوطن»، أن الدكتور محمود الجندي استشاري أمراض الباطنة بمستشفى منية النصر، هو الشهيد رقم 98 بين أعضاء النقابة، وأنه توفي اليوم بعزل مستشفى جامعة المنصورة مصابا بمضاعفات فيروس ‏كورونا.‏

وأشار إلى أنه سبق أن تم تسجيل 4 حالات وفاة بين أطباء الدقهلية خلال هذا الشهر وهم: توفي الدكتور حسن وهدان، رئيس قسم جراحه العظام بمستشفى المنصورة الدولي، وسبقه بأسبوع واحد فقط وفاة الدكتور أسامة يحيي رئيس قسم الكلي بمستشفى المنزلة ‏المركزي،‏ والدكتور أسامة يحيى رئيس قسم الكلى بمستشفى المنزلة المركزي، الذي توفي بعزل مستشفى ‏صدر المنصورة إثر إصابته بفيروس كورونا.