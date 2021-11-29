«السياحة»: الوزارة افتتحت 30 كشفا أثريا جديدا خلال 3 سنوات فقط «فيديو»

قال المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار للتنشيط السياحي، إن الدولة المصرية مهتمة بشكل كبير بتنمية وتطوير قطاعي السياحة والآثار في مصر، معلنا أنه تم افتتاح 30 كشفا أثريا جديدا، خلال الـ 3 سنوات السابقة فقط.

وأضاف «يوسف»، خلال استضافته، اليوم الأحد، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن العمل على احتفالية افتتاح طريق الكباش، بدأ من اليوم الثاني لموكب نقل المومياوات الملكية مباشرة، موضحًا أن الوزارة كانت لا تتعامل مع تلك الاحتفالية عن أنها افتتاح لطريق الكباش بس، بل كان الاستهداف الأساسي، يتمثل في الترويج للأقصر بشكل كامل، وهذا ما يتضح بشدة من عناصر وعروض الاحتفالية نفسها.

وتابع: «كنا حابين نوري لأي سايح، هيقضي يومه إزاي في الأقصر، وإيه الأنشطة اللي ممكن يستمتع بها، سواء الآثار أو النيل أو الشوارع بحناطيرها المشهورة».

مساعد وزير السياحة والآثار: الدولة تستهدف تطوير غالبية المقاصد السياحية

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار، أن الوزارة افتتحت 30 كشفا أثريا جديدا، كما أنها نفذت العديد من المشروعات الكبيرة لتطوير معظم الأماكن السياحية المصرية، خلال 3 سنوات فقط، مؤكدًا أن الدولة بأكملها تستهدف تطوير غالبية المقاصد السياحية المصرية، لتعود السياحة المصرية كما كانت وتحقق نتائج أفضل مما كانت تحققها بالأساس.

وأردف أن تطوير المقصد السياحي، لا يشمل عملية تطوير المتحف المتواجد بهذا المكان فقط، بل يستهدف تطوير المنطقة بأكملها المجاور لها، ورفع كفاءتها بشكل كامل.

يوسف: نعتمد حاليا على العنصر المصري بشكل أساسي.. والخبرات الأجنبية وقت الحاجة

ولفت إلى أن الوزارة تعتمد حاليا بشكل كبير جدا، على المواطن المصري، في غالبية أعمال التطوير، وتلجأ إلى الخبرة الأجنبية فقط في حالة الاحتياج إليها، مستشهدا بما حدث خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش، والتي قام بها بأكملها فنانون ومبدعون وخبرات مصرية فقط.