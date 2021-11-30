فحص 580 ألف طالب في المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بالشرقية

صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، قامت بفحص 582983 طالبا وطالبة حتى الآن، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

الفحص الطبي لعدد 999158 طالبا بمدارس الريف والحضر

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لعدد 999158 طالبا بمدارس الريف والحضر، بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم 700041 طالبا بالريف، وعدد 299117 بالحضر، مضيفاً بأن أعمال الفحص تتم من خلال 169 فريقا طبيا مدربا، يقوم بتغطية 1960 مدرسة بالمحافظة، منهم 1527 بالريف، وعدد 433 مدرسة بالحضر، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، والأمراض التي قد تؤدي إلي مضاعفات أخري منها ضعف عضلة القلب وغيرها، وتقوم المبادرة بوأد هذه الأمراض من الخطوة الأولى، مضيفاً بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولا تدخر أي جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.