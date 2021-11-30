دورة تدريبية للعاملين بمتحف النوبة في أسوان و«الفن الإسلامي» بالقاهرة

نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية للعاملين بمتحف النوبة بمحافظة أسوان، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق في القاهرة، في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالعنصر البشري، ضمن مشروع برنامج «سفراء السياحة»، الذي يتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائرين في المواقع السياحية والأثرية والمتاحف.

تدريب العاملين بمتحف النوبة

وقالت الدكتورة «سها بهجت»، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، إن تدريب العاملين بمتحف النوبة، استمر لمدة يومين، وتم تنفيذه بالتنسيق مع الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة، لافتة إلى تنفيذ تدريب سابق للعاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، تحت إشراف، أحمد عبد الرحمن، مدير متحف النوبة، الذي أعرب عن إعجابه بمحتوى التدريب وحاجة المتعاملين مع الزائر لمثل هذا النوع من الدورات التدريبية، كما قام في ختام الدورة بتسليم الشهادات للمتدربين.

وأضافت أن تدريب العاملين بمتحف الفن الإسلامي استمر على مدار يومين، وتم تنفيذه بالتنسيق مع إدارة التدريب والجرافيك بقطاع المتاحف بالوزارة، لافتة إلى تدريب العاملين بالمتحف على كيفية التعامل مع الزائرين بطريقة صحيحة وكيفية التعامل مع المشكلات والأزمات وحلها والعمل تحت ضغط.

برنامج «سفراء السياحة»

وأوضحت أن مؤسسة «Rythm»، تولت عملية تدريب العاملين بمتحفي النوبة والفن الإسلامي، لافتة إلى أن برنامج «سفراء السياحة»، يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة «Rythm»، المتخصصة في مجال التدريب والمعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة.

وأكدت مستشار الوزير لشئون التدريب إلى أنه من المقرر تنفيذ العديد من الدورات التدريبية بجميع المتاحف والمواقع الأثرية خلال الفترة القادمة لرفع كفاءة جميع المتعاملين مع السائحين.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة، نظمت خلال شهر نوفمبر الجاري دورة تدريبية لعدد من المتعاملين مع السائحين بمدينة سيوة وذلك بالتعاون مع محافظة مطروح وكلية السياحة والفنادق جامعة مطروح، حيث حضر الدورة التدريبية 60 شخصا من المتعاملين مع الزائرين بمدينة سيوة، وقام بتدريبهم مجموعة من أساتذة كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح، على إدارة المواقع الأثرية والسياحية وإدارة الجولات والزيارات السياحية.