السعودية تشترط تطعيم المسافرين للعمرة قبل السماح بدخولهم المملكة

اشترطت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضرورة استكمال المسافرين لأداء العمرة من خارج المملكة، جرعات اللقاح المعتمد بالمملكة العربية السعودية أو منظمة الصحة العالمية، وذلك للسماح لهم بدخول المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

دخول المطعمين بالأمصال المعتمدة سعوديا دون حجر صحي

وقال الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحيم وزان، وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية لشؤون العمرة خلال الخطاب، الذي أرسله إلى شركات ومؤسسات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين، إنه في إطار جهود المملكة لتمكين المسلمين حول العالم من أداء مناسك العمرة والزيارة فقد اعتمدت الجهات المختصة حزمة من الإجراءات والضوابط بشأن متطلبات القدوم من خارج المملكة من الدول المسموح القدوم منها، وفقا لمستجدات جائحة كورونا على نحو يسمح لمعتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة، وهي لقاحات «فايرز وموديرنا وأسترازينكا وجونسون»، وذلك بالبدء المباشر بأداء العمرة دون الحاجة لتطبيق حجر صحي مؤسسي.

قضاء 3 أيام حجرا صحيا للمطعمين باللقاحات المعتمدة

وأضاف، خلال الخطاب الذي أُرسل اليوم، إلى كافة الوكلاء السعوديين، أنه بالنسبة لمعتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد من منظمة الصحة العالمية، فإنه يُسمح لهم بالبدء في آداء العمرة بعد تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 3 أيام، وتقديم شهادة فحص مخبري «pcr» تؤكد عدم الإصابة بفيروس كورونا بعد 48 ساعة من الحجر الصحي المؤسسي، لافتا إلى ضرورة اعتماد تلك الإجراءات، وإعلام المعتمرين بكافة الإجراءات والضوابط الخاصة بالقدوم لأداء العمرة قبل قدومهم للمملكة، مع مراعاة البرامج المتفق عليها.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، أعلنت بدء استقبال معتمري الدول المسموح لها بأداء العمرة من يوم السبت المقبل، شريطة حصولهم على أحد اللقاحات الخاصة بكورونا، على ان تكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وهي لقاحات «فايرز وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون وسينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك وبهارات بايوتيك».