الداخلية في أسبوع.. ضبط قضايا تهريب بـ3 مليارات جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها (62) متهما، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض).

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

كما تمّ ضبط (38) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4043) حكما قضائيا، وضبط (342) قضية متنوعة، إلى جانب مصرع (3) عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط (582) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – والجيزة – والغربية – وكفرالشيخ – والشرقية - والإسكندرية – والدقهلية – والقليوبية – والسويس - وقنا – والمنيا – وسوهاج – والمنوفية – ودمياط – وجنوب سيناء – والبحر الأحمر – ومطروح - وبورسعيد – والفيوم- وأسوان – والإسماعيلية - والبحيرة) ، وبحوزتهم (339 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (1322) قطعة سلاح ناري، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، و(15) تشكيلا عصابيا، ضمت (38) متهما، و(140) قضية أحداث، وكشف غموض (66) حادثا، وإعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ (567904) حكما قضائيا.

وجرى ضبط (8945 قضية تموينية متنوعة)، و(154) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (5800 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 783٫000 جنيه)، و(30) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1063203 لتر) لبيعها في السوق السوداء، و(8761) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1544,840) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة.

وجرى ضبط (82653) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مخالفات وصلت لـ(64٫423٫705) ملايين جنيه، وضبط (2067) قضية في مجال التهرب الضريبي بمبالغ بلغت (3٫477٫637٫014) مليار جنيه، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8٫571٫397) مليون جنيه.

وتمّ ضبط (28) قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب والاختلاس والإضرار بالمال العام بقيمة (99٫613٫790 مليون جنيه)، وضبط (4) تشكيلات عصابية في النقل والمواصلات، ضبط (1637) قضية متنوعة، و(226) قضية مصنفات، و(473) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، و(6767) قضية تموينية متنوعة.

كما تمّ ضبط (1582) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بمضبوطات بلغت (9380) أرجيلة، وغلق (6373) محلا مخالفا لمواعيد الغلق، و(62062) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (61782) شخصا بقيمة 3,089,100 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (280) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

ضبط مخدرات بـ194 مليون جنيه

وتمّ ضبط (1893) قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها (2080) متهما، وقضية غسل أموال بـ(200) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (194 مليون جنيه)،

وجرى شن حملات أمنية على مخازن الخردة والمسابك، وضبط (14) قضايا بمضبوطات بلغت (طن و771 كيلو جرام)، إلى جانب ضبط (249457) مخالفة مرورية متنوعة، و(31) قضية تهريب و(825) قضية سياحية.

كما تمّ المرور على (279) مدرسة، وإجراء تحليل مخدرات لـ (720) من سائقي الحافلات، وتبين إيجابية (6) منهم، مع فحص (634) مركبة تبين مخالفة (24) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء مخدرات لـ(4425) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية (253) سائقا منهم.