5 قرارات حكومية يبدأ تطبيقها غدا.. أبرزها صرف المعاشات

ينتظر المواطنون، تطبيق الحكومة لـ 5 قرارات مهمة من المقرر أن يبدأ تطبيقها غداً الأربعاء، وأبرزها منع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا للمنشآت الحكومية.

وتستعرض «الوطن»، كافة القرارات الحكومية التي يتم تنفيذها بداية من الغد:

منع دخول المواطنين للمنشآت الحكومية

تبدأ مختلف المؤسسات والمنشآت الحكومية، غداً الأربعاء، تنفيذ القرار الذي صدر من مجلس الوزراء فيما يتعلق بمنع دخول المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح إلى المنشآت الحكومية؛ لتجنب انتقال وانتشار فيروس كورونا.

طرح 7 أصناف بسكويت لأول مرة على بطاقات التموين

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بدء من غد الأربعاء، تضاف 7 أصناف من البسكويت لأول مرة على بطاقات التموين للمواطنين ضمن قائمة السلع التموينية، ضمن مقررات شهر ديسمبر.

صرف معاشات أكثر من 10 ملايين و500 ألف مواطن

وتبدأ البنوك ومكاتب البريد، غدا، صرف معاشات شهر ديسمبر 2021، وذلك لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، بعدما حولت الهيئة القومية للتأمينات، كافة الحسابات المتعلقة بأصحاب المعاشات إلى البنوك ومكاتب البريد، وذلك قبل الموعد المخصص لصرف المعاشات، في إطار الاستعدات للصرف من ماكينات البنوك والبريد، وأيضا عن طريق شركة منافذ شركة «فوري».

إنترنت مجاني للركاب داخل محطة مصر برمسيس

وتوفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خدمة إنترنت مجاني بداية من غد الأربعاء، داخل محطة مصر برمسيس، وذلك بكافة أرصفة وساحات المحطة، بعدما تعاقدت الهيئة مع إحدى شركات الاتصالات لتوفير هذه الخدمة بشكل مجاني دون دفع أي اشتراكات أو رسوم.

عودة الطيران بين مصر والسعودية

ومن المنتظر أيضاً أن ترفع المملكة العربية السعودية القدوم المباشر من العديد من الدول التي كان معلق القدوم منها، ومنها مصر، وباكستان، والهند، وأندونسيا، والبرازيل، وفيتنام، بحيث تعود حركة الطيران المباشر بين مصر والسعودية دون الحاجة لقضاء 14 يوماً، خارج تلك الدول قبل الدخول إلى السعودية.