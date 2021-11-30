إدراج سينما «كريم» تحت اتحاد السفارات الأوروبية يصدم جمهور الأفلام الهندية

صرح مسؤول بسينما «كريم» سابقا، أن اسمها أصبح «زاوية» منذ عام 2018، ويعني رؤية الفيلم بمنظور مختلف ومن زاوية أخرى، من حيث الإخراج والتصوير والمؤثرات البصرية، لكن الجديد هو أنها أصبحت تابعة للسفارات الأوربية في مصر، مما يضعف من عرض الفيلم الهندي بها مرة أخرى.

وتابع المسؤول بسينما «زاوية»، بأن أول اهتماماتنا، كانت عرض الأفلام الهندية، ونعلم أن جمهور هذه النوعية من الأفلام، سوف يشعرون بالضيق، لأنهم اعتادوا على مشاهدة الأفلام الهندية في مصر من خلال دور العرض الخاصة بنا.

وأضاف، أنه كان يتم اتفاق الرابطة الجماهيرية على بطل الفيلم الهندي، إذا ما كان سلمان خان، أو شاروخان، ويأتوا لحضور الفيلم معا وسط تجمع جماهيري لكل محبينه.

وقال إن السبب الرئيسي لتغيير اتجاههم، هو محاولة التطوير، قائلا: «يجب علينا تغير جلدنا لتطوير من أنفسنا»، وتم عرض الأمر من قبل اتحادات السفارات الأوربية في مصر، ورحبنا بالأمر.

وطمأن الجمهور، بأن فرص عرض الفيلم الهندي وإن كانت ضعيفة، إلا أنه لم يقصد عدم عرضه نهائيا، كما إن هناك العديد من دور السينما في مصر تهتم بعرض الأفلام الهندية، حيث إن لديها قاعدة جماهيرية كبرى في مصر.

يذكر إن إدارة سينما كريم، كانت تتعاون مع مجلس جمعية الصداقة المصرية الهندية لدعم الفيلم الهندي في مصر، لذا فيعد هذا الخبر محزنا للغاية لكل محبين الأفلام الهندية، حيث كان يتم عرض أفلام هندية في مصر خلال الأعوام الأخيرة في نفس توقيت عرضها بالهند، وكان آخرها فيلم «سوريفانشي» لـ أكشاي كومار، وكاترينا كيف.

ومن أبرز الأفلام التي عُرضت في سينما «كريم»، سابقا، كان فيلم «هندوستان»، لـ أميتاب باتشان، وعامر خان، وتم عرضه بنفس توقيت إطلاقه في دور العرض بالهند.

بجانب عرض فيلم «بادمافاتي»، في دور سينما «كريم» سابقا، قبل موعد إطلاقه بدور العرض بالسينما الهندية، بـ5 أيام.

يذكر أن سينما «أوديون»، غيرت اسمها إلى «زاوية»، في 2014، ثم انتقل مقر سينما «زاوية» لمقر سينما «كريم»، في 2018، ولكن كان مازال هناك فرصة لعرض الفيلم الهندي بها، لكن إدراج سينما «كريم» سابقا، تحت اتحاد السفارات الأوربية، هو ما تم الاتفاق عليه مؤخرا.