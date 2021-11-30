حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 30-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج الجدي بالإصرار والعناد، وحب الابتعاد عن الضوضاء والأماكن الصاخبة، لذلك لا يميلون إلى اللقاءات الاجتماعية والمناسبات، وتحمل المسؤولية بشكل كبير، فهو من محبي العمل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في وضع معاكس، ما يضع على عاتقك مسئوليات كبيرة، ومن المهم تنظيم وقتك وأولوياتك، وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

تنصحك الأفلاك بألا تنزلق اليوم في حوارات تبوح فيها بأسرار.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.