حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 30-11-2021 مهنيا وعاطفيا

برج الحوت من الأبراج المائية، دائمًا ما يعبر عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، ويتقن إرضاء الشريك دون خجل، وله شخصية مميزة، كما أن له أيضا عيوب، فهو من الشخصيات التي تعشق الهروب من الواقع.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك، وتدير جيدا أمورك المادية، وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس في منزل الأصدقاء تدفعك للانطلاق، وتبدو أكثر انفتاحا وقدرة على التعبير عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.