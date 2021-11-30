حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 30-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق برج الدلو السفر والتنقل من مكان لآخر، يبادر دائمًا في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله، كما أنهم يكرهون الروتين والملل، ويسعون للحصول على امتيازات جديدة.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على تحقيق تطور، وعمل تغيير جذري لنظم بالية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

تبدو اليوم واثقا من نفسك ومن قدراتك، وترى تأثيرك واضحا في عيون الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.