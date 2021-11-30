محافظ الأقصر يطمئن على 77 تلميذا أصيبوا بتلبك معوي بعد تناول بسكويت المدرسة

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مستشفى الكرنك الدولي، للاطمئنان على الحالة الصحية لـ77 طالبًا وطالبة من مدرسة البياضية الابتدائية، أصيبوا بتلبك معوي، بعد تناول الوجبة المدرسية، وتم نقلهم على الفور للمستشفى.

المحافظ يتابع حالات التلاميذ

وتابع المحافظ خلال تواجده بالمستشفى، أعمال إجراء التلاميذ للفحوصات والعلاج والخدمة الطبية اللازمة، وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء عصام عثمان، مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، والدكتور إسماعيل العربي، مدير هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة إلهام محمود وكيل مديرية الصحة، واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والصحية.

استقرار حالات الطلاب

وأوضح الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولي، أن الحالات التي استقبلها المستشفى كانت عبارة عن تلبك معوي وتنوعت أعراضها بين آلام بالبطن وغثيان وقيء، مؤكدا استقرار حالة كافة التلاميذ وخروجهم وعودتهم لمنازلهم بعد تماثلهم للشفاء، كما قام فريق من الطب الوقائي بفحص عينات من المياه والوجبة الغذائية بالمدرسة تمهيدًا لفحصها والوقوف على أسباب هذه الحالات.

وتلقى مدير أمن الأقصر، اللواء خالد عبد الحميد، إخطارًا بظهور حالات تلبك معوي بسبب البسكوت المقرر توزيعه في مدرسة البياضية الابتدائية المشتركة، وعقب الفحص تبين إصابة 77 تلميذًا بالمدرسة بآلام في البطن وقىء عقب تناولهم الوجبة المدرسية المقررة «بسكوت»، كما تم نقل التلاميذ إلى مستشفى الأقصر العام، بسيارات الإسعاف وتم علاجهم.