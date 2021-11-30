هل تتشابه أعراض متحور «أوميكرون» والإنفلونزا؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن المتحورات الجديدة لفيروس كورونا مثل متحور «أوميكرون» الذي ظهر خلال الأيام الماضية في جنوب إفريقيا وانتشر في عدة دول بعد ذلك، غالبا ما تكون ذات أعراض متشابهة مع المتحورات السابقة، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة.

تشابه بين أعراض أوميكرون والإنفلونزا

وأضاف «الحداد» في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن هناك تشابها في بعض الأعراض بين متحور كورونا الجديد «أوميكرون» وأعراض الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية، وهناك بعض التقارير التي تشير إلى أن أعراض متحور «أوميكرون» لا تتضمن فقدان حاسة الشم والتذوق بجانب أعراض أخرى وهي:

- الإرهاق الشديد.

- ارتفاع في معدل النبض.

- لا يعاني المصابون من فقدان حاستي الشم والتذوق.

- ارتفاع في درجات الحرارة.

وتابع رئيس قسم المناعة والحساسية، أن اعراض الإنفلونزا مشابهة للزكام، مع سيلان في الأنف وعطاس والتهاب في الحلق، وتحدث الإنفلونزا بشكل فجائي، وهناك عدة أعراض للإنفلونزا مصاحبة لها، وتتمثل في الآتي:

- الحمى

- آلام العضلات

- القشعريرة والتعرق

- الصداع

- السعال الجاف والمستمر

- ضيق النفس

- التعب والضعف

- انسداد أو سيلان الأنف

- التهاب الحلق

- ألم العينين

- القيء والإسهال، ولكنهما أكثر شيوعا بين الأطفال دون البالغين.

أهمية الحصول على لقاح كورونا

ونوه «الحداد» لأهمية أخذ اللقاحات المتاحة سواء كانت لقاحات كورونا أو الإنفلونزا، لأن اللقاحات هي السلاح الوحيد للوقاية من الإصابة بهذه الفيروسات المنتشرة، وتجنب الأعراض الجانبية وكذلك المضاعفات الناتجة عن المتحورات الجديدة للفيروس والتي تسبب بعض المشاكل الصحية عند تعرض الاشخاص للإصابة.

وأكد أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية يقلل من الإصابة بالفيروسات وتتمثل هذه الإجراءات في «ارتداء الكمامة - غسيل اليدين بالماء والصابون - التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة - التباعد الجسدي والاجتماعي».