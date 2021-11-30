استشاري حالات حرجة في لندن يكشف سبب خطورة «أوميكرون».. شوكة في الفيروس

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة في لندن، إن الحصول على اللقاحات لا يعني عدم الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يقلل شدة الأعراض، ومن المفترض أن تنتج أجسام الحاصلين على اللقاح أجسام مضادة، ولكن نظرًا لأن مناعة الناس ليست متساوية فإن البعض قد يكتفي بجرعة واحدة، والبعض يحتاج 3 جرعات، وبشكل عام من المستحيل منع انتقال الفيروس من دولة لأخرى، خاصة أن بعض البلدان خاصة في قارة إفريقيا بها أعداد كبيرة لم تحصل على اللقاح.

انتظار المعلومات الكاملة

وأضاف «سليمان»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، اليوم الثلاثاء، أنه حتى الآن لا يوجد أي بيانات كاملة عن متحور «أوميكرون»، ويجب أن ننتظر ذلك، ولكن الشيء الوحيد المعروف أن هناك تحورات على الشوكة الموجودة في الفيروس، وهذا الأمر هو ما يقلق العلماء لأنه قد يؤدي إلى سرعة الانتشار.

إصابات بـ «أوميكرون» في لندن

أما عن الإجراءات التي اتبعتها بريطانيا بعد ظهور هذا المتحور، وإصابة 3 حالات به في المملكة المتحدة و5 حالات في اسكتلندا، فقال إن السلطات فرضت ارتداء الكمامات على الجميع بشكل إجباري، وفرض قيود على السفر وحركة الطيران مع بعض الدول الإفريقية التي ظهر فيها هذا المتحور، والوضع قد يتطور أكثر من ذلك إذا زادت الأمور عن حدها.

عقاقير تضعف «أوميكرون»

وبالنسبة لآخر أخبار تطوير الأدوية، قال الاستشاري إن الأدوية التي أعلن عنها لها علاقة بالشوكة البروتينية، وهي تمثل أملًا كبيرًا، مشددًا على أن هذه العقاقير تعمل على إضعاف الفيروس وتضعفه، وتجعله يقضي على نفسه داخل جسم المصاب، موضحًا أن طريقة عملها تختلف عن طريقة عمل اللقاحات، مشددًا على أنه لن تنجو أي دولة بنفسها من هذا الفيروس، ويجب العمل بشكل جماعي وتطعيم حوالي 70% في جميع الدول.

لا يجب التهويل بشأن اللقاحات

وكشف أنه من المبكر جدًا الحكم على فعالية اللقاحات الموجودة حاليًا ضد المتحور الجديد، ولا يجب المبالغة والتهويل سواء في قدرة اللقاحات، أو التشكيك في فعاليتها، والوضع لن يُحل إلا بنظرة واقعية فيها تفاؤل حذر، ومن المبكر جدًا الحكم بأن هناك معلومات محددة.

وعن الدول التي لم يظهر فيها المتحور الجديد حتى الآن، قال إنه إذا ثبتت فعالية اللقاحات وتلقيح المواطنين فلن تحتاج دول العالم إلى إغلاق حدودها، مشيرًا إلى أن اللقاحات الحالية قد تكون فعالة ضد المتحور الجديد، أو تقل فعاليتها بنسبة بسيطة.