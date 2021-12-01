حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 1-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مولود برج الدلو، الدخول في علاقات صداقة جديدة، فهو شخص اجتماعي بطبيعته، وقادر على الانسجام مع الجميع.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم بصيرة رائعة ترشدك إلى الطريق السليم.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

تناغم القمر مع المشتري يدفعك نحو المغامرة وتتواصل بصورة أفضل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.