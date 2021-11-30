تسليم 300 سيارة جديدة ضمن «إحلال المركبات» خلال أيام

تسلمت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، 9600 سيارة قديمة، تتوزع بين سيارات ملاكي وتاكسي وميكروباص تمهيداً لتخريدها.

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، إن إجمالي عدد السيارات القديمة التي تسلمتها المبادرة حتى الآن بلغ 9600 سيارة قديمة، موضحاً في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن السيارات تتوزع بين 8750 سيارة ملاكي قديمة و850 سيارة تاكسي وميكروباص قديمة تمهيدا إلى تخريدها.

وأضاف «عوض»، أن عدد السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتم تسليمها إلى المواطنين، بلغ 9300 سيارة جديدة منذ انطلاق المبادرة بتوجيهات رئاسية في يناير الماضي وحتى الآن.

وتابع أن المبادرة سلمت 8750 سيارة ملاكي، و850 تاكسي وميكروباص، يعملون بالغاز الطبيعي حتى نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن المبادرة تستعد لتسليم نحو 300 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي خلال أيام.

208 ملايين جنيه تكلفة الحافز الأخضر حتى نهاية أكتوبر

وأكد المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن قيمة الحافز الأخضر الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة تحفيزاً لأصحاب السيارات المتقادمة للاشتراك في المبادرة، وتسليم سياراتهم للحصول على سيارة جديدة، بلغ حتى نهاية الشهر الماضي، 208 ملايين جنيه.

وأطلقت الحكومة، بعد توجيهات رئاسية في يناير الماضي، مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي تعمل بالوقود التقليدي، ومر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في مرحلة أولى بـ 7 محافظات، وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، على أن يتم تطبيق المبادرة بالمرحلة الثانية في عدد آخر من المحافظات قبل تعميمها في سائر أنحاء الجمهورية.