توجيهات عاجلة للمدارس الخاصة والدولية لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، للتنبيه على جميع مديري المدارس، بتوجيه الطلاب بخطوات التقدم لتحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022، للطلاب بالمدارس الخاصة والدولية، للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقالت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أن يتقدم الطالب بصورة من الشيت الدال على نجاح الطالب من الصف الأول إلى الصف الثاني، ومن الصف الثاني إلى الثالث، معتمدة من شئون الطلبة، بالإدارة صورة طبق الأصل وكذلك كشوف 12 (د) وبيانات النجاح للأسماء الطلاب غير المدونة بالشيت، وكتابة رقم الجلوس للصف الأول، وسنة النجاح، وكذلك رقم الجلوس للصف الثاني وسنة النجاح في الجزء الأخير أسفل الاستمارة الزرقاء.

تقديم المستندات لمن لهم الحق بتخفيض المواد الدراسية

- الطلاب الذين لهم حق الإعفاء أو التخفيض في المواد الدراسية في أي مادة، تقدم أصل المستندات الدالة على ذلك، معتمدة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شئون الطلبة (للاطلاع)، مع إرسال صورة ضوئية معتمدة من المدرسة، ومكتوب عليها صورة طبق الأصل، أو تقديم إقرار يثبت عدم وجود إعلامات أو تخفيضات بالمدرسة، وفي حالة التأخير تتحمل المدرسة المسئولية القانونية.

الأوراق المطلوبة لتقديم استمارة الشهادة الإعدادية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز التعليميات لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية وهي كالتالي:

- تحرر استمارات التقدم للامتحان بخط الطالب، طبقا لشهادة الميلاد، ومراجعة بيانات الاستمارة الإلكترونية للطالب بدفة طبقا لشهادة الميلاد، وكتابة رقم وتاريخ إيصال رسم دخول الامتحان في المكان المخصص لذلك.

- عدد 4 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مدون بها اسم الطالب في الشريط الأبيض أسفل الصورة تلصق 3 منهم بالاستمارة والصورة الرابعة تختم في خلف الصورة فقط ولا تديس في الاستمارة.

- استيفاء طابع المشروعات التعليمية فئة 10 جنية يلصق بالاستمارة البيضاء.

- إرفاق الاستمارة الالكترونية مع التأكيد على ضرورة أن تكون الصورة الخاصة بالطالب في نفس الصور المنصفة بالاستمارة مع التأكيد من صحة البيانات والصورة محملة على الموقع الخاص بالطالب.

. يتم وضع إيصال رسم دخول الامتحان والصورة الرابعة في ظرف مدون علية اسم الطالب.