ناقش الرسالة قبل 3 سنوات.. منح الدكتوراه الاعتبارية لباحث متوفى بالمنيا

قررت إدارة الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة المنيا، منح درجة الدكتوراه الاعتبارية لباحث كان قد توفي منذ 3 سنوات بعد مناقشة الرسالة.

وكان الباحث أحمد رأفت خليفة، ناقش رسالة الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا عام 2018، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالرحيم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة المنيا، والدكتور عبد المجيد الإسداوي، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب بجامعة المنيا، وتوفيّ قبل أن يستكمل إجراءات المنح.

وأوصت اللجنة وقتها، بمنحه درجة الدكتوراه في الآداب (لغة عربية) بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وقررت إدارة الدراسات العليا بكلية الآداب منحه درجة الدكتوراه رغم وفاته، حفاظًا على جهد الباحث الراحل، بناء على تعليمات الدكتور أشرف ماهر محمود النواجي، عميد كلية الآداب، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، عقب عرض الموضوع على المستشار القانوني للجامعة، والدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، ومجلس قسم اللغة العربية، ولجنة الدراسات العليا، ومجلس الكلية.

مسؤول بجامعة المنيا: لفتة إنسانية فريدة من نوعها

وقال مسؤول بجامعة المنيا، إن منح الدكتورة الاعتبارية للباحث المتوفى يعد لفتة إنسانية وواقعة فريدة من نوعها، موضحا أن المتوفى كان قد ناقش الرسالة علانية وأوصت اللجنة آنذاك بمنحه درجة الدكتوراه في الآداب لغة عربية بتقدير مرتبة الشرف، ولكن شاء القدر أن يتوفاه الله دون أن يستكمل إجراءات المنح.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، في تصريحات سابقة، على سعي الجامعة نحو توجيه طاقاتها وإمكانياتها للحصول على الاعتماد المؤسسي، لتحقيق غايتها وطموحات أبنائها للوصول إلى التميز المنشود، ونشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر، وتقديم الدعم الكامل لتمكين كلياتها للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وذلك من خلال رؤية استراتيجية فريدة، تستثمر إمكانيات الجامعة في كل التخصصات الأكاديمية، لاستيفاء شروط الترتيب العالمي الملائم؛ لإنتاج خريج دولي منافس لوظائف المستقبل، ويتمتع بأعلى درجات الانتماء لوطنه ومكتسباً لمهارات التنافس محلياً وعالمياً.