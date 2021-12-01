أسماء ومواعيد النوات الشتوية 2022: تبدأ بـ «رأس السنة»

مع بدء الطقس الشتوي تتجه أنظار الجميع للبحث عن أسماء ومواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2022، والتي تبدأ بنوة المكنسة التي تعد أشد نوات السنة، فيما توجد عدد من نوات الإسكندرية خلال 2021 قبل أن تبدأ نوات شتاء 2022 مع بداية العام المقبل الذي يفصلنا عنه قرابة شهر.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسماء ومواعيد النوات الشتوية على الإسكندرية خلال 2022، وعدد أيامها ودرجة شدتها، وذلك من أجل تجنب مخاطرها.

أسماء ومواعيد النوات الشتوية 2022

- نوة رأس السنة، وهي أول نوات الإسكندرية في عام 2022، والتي تتراوح شدتها ما بين ممطرة وغزيرة المطر، حيث تبدأ يوم 1 يناير وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة.

- نوة الفيضة الكبيرة تحل يوم 9 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام.

- نوة الغطاس 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.

- نوة الكرم 28 يناير، وتستمر لمدة 7 أيام.

- نوة الشمس الصغرى 14فبراير، وتستمر لمدة 3 أيام.

- نوة السلوم 4 مارس، وتستمر لمدة يومين.

- نوة الحسوم 8 مارس، وتوصف بأنها تكون شمالية شرقية ممطرة أحياناً، ويستمر باقي نوة الحسوم إلى 14 مارس، أي قرابة 6 أيام.

- نوة الشمس الكبرى يوم 22 مارس، وتستمر لمدة يومين.

- نوة عوة التي تحل يوم 29 مارس أي بعد أسبوع من حلول فصل الربيع، وهي شمالية غربية، ممطرة أحيانا.

أسماء ومواعيد النوات الشتوية في شهور 2021

وتسبق مواعيد نوات الإسكندرية شتاء 2022، 5 نوات خلال شتاء 2021، والتي تمثلت مواعيدهم في:

- نوة المكنسة بدأت 16 نوفمبر الماضي، واستمرت لمدة 4 أيام وهي نوة شديدة الأمطار شمالية غربية.

- نوة باقي المكنسة بدأت في 22 نوفمبر، واستمرت لمدة 4 أيام وهي نوة ممطرة جنوبية غربية.

- نوة قاسم تبدأ في 4 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وهي نوة مصحوبة بعواصف جنوبية غربية.

- نوة الفيضة الصغيرة تبدأ في 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وهي نوة تصحبها أمطار شمالية غربية.

- نوة عيد الميلاد وهي آخر نوات 2021، حيث تبدأ يوم 28 ديسمبر وتستمر لمدة يومين، وهي نوة شديدة الأمطار غربية.