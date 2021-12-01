مصرع طفل غرقا داخل ترعة قرية كوم القناطر بالبحيرة

لقى طفل مصرعه إثر غرقه في ترعة بجوار منزله بقرية كوم القناطر التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد باستقبال المستشفى لجثة طفل إثر غرقه بترعة كوم القناطر التابعة لمركز أبو حمص، وذلك أثناء لهوه، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي

بالانتقال والفحص تبين وفاة الطفل محمد صلاح جلال مرسي، 4 سنوات، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.