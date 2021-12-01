إقبال كبير من الوفود السياحية على أسوان.. الحنطور يتصدر المشهد

استقبلت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، عددًا كبيرًا من الأفواج السياحية؛ للاستمتاع بالأماكن الأثرية والسياحية داخل مراكز المحافظة.

واستقل الضيوف والزائرون من الأجانب، عربات الحنطور في بداية جولتهم السياحية إلى الأماكن الأثرية والتمتع بالحضارة الفرعونية القديمة.

وتتمتع محافظة أسوان في ذلك التوقيت بطقس رائع، وطبيعة خلابة تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، للتمتع بزيارة الأماكن الأثرية والمعابد والجزر النادرة.

أبرز الأماكن التي يتوجه السائحون لزيارتها

وبدأ الأفواج السياحية، رحلتهم بمحافظة اسوان بزيارة معبد حورس بمدينة إدفو، ثاني أكبر معابد مصر القديمة، بعد معبد الكرنك، الذي يقع بمدينة إدفو في صعيد مصر على الضفة الغربية لنهر النيل.

وتتوجه الأفواج بعد انتهاء ذلك إلى معبد كوم أمبو، ومتحف التمساح، أهم المعابد المصرية نظرًا لتميزه المعماري والديني حيث كرس لمعبودين معًا هما سوبك وحورس؛ حيث يظهر المعبد كأنه مكون من قسمين يفصل بينهما خط وهمي.

وفور الانتهاء من زيارة معبد كوم أمبو، يتوجه السائحون لاستكمال رحلتهم إلى مدينة أسوان لزيارة الأماكن العديدة كالسد العالي، والمتحف النوبي ومتحف النيل، والجزر النيلية، وأشهرها جزيرة غرب أسوان.

تعتبر «أسوان» من المحافظات المبدعة المسجلة في قائمة اليونسكو في مجال الحرف والفنون منذ عام 2005م.