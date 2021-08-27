معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم ورشة عمل عن مشروع تصميم فلتر السيلكا

ينظم معهد تكنولوجيا الأغذية ورشة عمل أون لاين عن مشروع تصميم فلتر السيلكا لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية وإنشاء المعمل المركزي لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبدعم من الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية. وأشارت الدكتورة منال سرور الباحث الرئيسي للمشروع بأن هذا المشروع ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأوضحت سرور أن الهدف من إنشاء هذا المعمل يجري التحاليل الخاصة بالمياه قبل وبعد المعالجة وأيضا تصميم وحدة معالجة لكل صناعة على حده للحد من التلوث الناتج عن مخلفات مياه المصانع وخاصة مصانع الأغذية.