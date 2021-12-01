بنك ناصر يطرح حساب الهبة المشروطة: «هب لمن تحب ودع الأمر لنا»

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنَّه في ضوء استراتيجية البنك لتقديم الخدمات المجتمعية الأسرية، تم طرح حساب الهبة المشروطة تحت شعار «هب لمن تحب ودع الأمر لنا»، وذلك بعد أن أجازت دار الإفتاء بالفتوى رقم 348 لسنة 2020 هذا الحساب شرعًا وما يتضمنه من بنود، ومنها احتفاظ الواهب بحق التصرف في الشهادات والودائع والأوعية الادخارية طوال حياته دون الرجوع للموهوب له كذلك حق تجديدها بصفة دورية ومنتظمة طيلة حياته.

تفاصيل حساب الهبة المشروطة

وعن تفاصيل الحساب، أوضح «عشماوي»، أنَّ للعميل الحق في وهب شخص آخر شهادات استثمارية أو ودائع أو أي من الأوعية الادخارية المختلفة الموجودة بالبنك مع احتفاظ العميل بحق التصرف في هذه الهبة في أي وقت وله الحق في احتفاظه بالعوائد الناتجة من هذا الحساب لصالحة طوال فترة حياته.

وأشار إلى أنَّ الإنسان حر في ماله وفق الضوابط الشرعية بحيث لا يخالف شرع الله عز وجل حيث يتمتع في أثناء حياته بحق التصرف في أمواله كيفما يشاء دون عدوان أو إهدار فالأب له الحق، أن يضمن حياة كريمة لبناته بعد وفاته أو في أثناء حياته بشرط ألا يدخل في الميراث بنية حرمان باقي الورثة.

تقديم مجموعة من الحسابات المصرفية تتوافق مع احتياجات العملاء

وأفاد «عشماوي»، بأنَّ البنك يحرص علي تقديم مجموعة من الحسابات المصرفية التي تتوافق مع كل احتياجات العملاء وذلك من خلال فروع البنك المختلفة، حيث سبق وقدم البنك «حساب بنت الملك» بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية وهو عبارة عن دفتر استثماري للفتيات الأولى بالرعاية تقوم الكنيسة بفتحه بهدف المساعدة في تكاليف الزواج.

تفاصيل حساب بنت الملك من بنك ناصر

وأوضح أنَّ «حساب بنت الملك» الهبة مشروطة بزواج الفتاة على أن يكون من له حق الإيداع أو السحب هو الراهب في الكنيسة التابع لها الفتاة، وتحصل الفتاه على قيمة الحساب عندما تتزوج من خلال تقديم وثيقة الزواج.

جدير بالذكر، أنَّ البنك تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي يقود فلسفة الشمول المالي لتحقيق سياسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر رعاية وخاصة الأيتام لتوفير حياة طبيعية تساعد على تنشئتهم تنشئة صحيحة لخلق جيل جديد مهيئ ليكون عنصرا فاعلا - وتلمس حاجاتهم والأخذ بأيديهم من خلال فتح حسابات استثمارية كهبة مشروطة تحت مسمي منظومة «أولادنا مستقبلنا» لدعم الأيتام حيث تمّ توقيع عده بروتوكولات تعاون لدعمهم منها بروتوكول مع المؤسسة المحمدية للأعمال الخيرية وآخر مع الجمعية الشرعية.