بدء تكليف الخدمة العامة لخريجي الدور الأول.. موزعون على 24 هيئة حكومية

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، تكليف دفعة جديدة، من خريجي الجامعات من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، مطلع شهر أكتوبر الجاري، حيث يكلّف الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا - دور أول 2021 - والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة، بشرط مضي 3 سنوات، من تاريخ وضعهم تحت الطلب.

تكليف الشباب ممن يتمتعون بالجنسية المصرية

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، تكليف الشباب ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، مشيرة إلى أن التكليف يكون في مجالات «حياة كريمة، برنامج وعي، برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، المشروطية الصحية، بنك ناصر، محو الأمية، النيابة الإدارية، النيابة العامة، الأسر المنتجة، أطفال بلا مأوى ورعاية مسنين».

مستندات التقدم لأداء الخدمة العامة

وتابعت وزارة التضامن، أنَّ مكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي للخريج، تقوم باستقبال المتقدمين، ومعهم المستندات التالية:

- 3 صور شخصية.

- صورتان لبطاقة الرقم القومي.

- صورتان من المؤهل الجامعي.

- صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

وتمنح المكلفة أو المكلف بالخدمة العامة بعد انتهائهم من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائهم لمدة التكليف بالخدمة العامة، حيث يوزعون على 16 وزارة و8 هيئات حكومية في عدة مجالات.

زيادة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألفًا إلى 120 ألف مكلفة

ولفتت وزارة التضامن إلى أن التكليف يكون عقب تسجيل الخريجين في التخصصات الراغبين بها من خلال ملء نموذج مكلفي الخدمة العامة 2021، مشيرة إلى أن الخدمة العامة ليست إجبارية، ولكن يطالب الخريج عند تعيينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء منها.

واختتمت التضامن، أنه جرى زيادة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألفًا إلى 120 ألف مكلفة سنويًا لتقدر الزيادة بنسبة 32%، مشيرة إلى أنهن يوزعن على 16 وزارة في مجالات عديدة.