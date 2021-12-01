«السياحة» تستضيف وفدا تليفزيونيا من أشهر مقدمي البرامج بدول البلطيق

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وفداً تلفزيونياً يتضمن أشهر مقدمي البرامج بدول البلطيق «استونيا، ليتوانيا، لاتيفا» لزيارة مدينتي الأقصر وأسوان، وذلك بالتعاون مع أكبر منظمي الرحلات بهذه الدول.

ومن جانبه، أشار ماجد أبو سديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن هذه الاستضافة تأتي في ضوء سعي الوزارة لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق للمقصد المصري، والتي تعتبر أحد أهم المحاور التي يعتمد عليها قطاع السياحة لاستهداف أسواق جديدة عن طريق التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الدولية والتعاون مع أبرز وأهم القنوات التليفزيونية الدولية.

الوزارة تتبنى خلق منتج سياحي متكامل

وخلال الزيارة صور الوفد الأماكن السياحية الأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان وتسجيل مقاطع فيديو للتعريف بالمقصد السياحي المصري وإلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية التي يتميز بها، خاصة في ظل تبني الوزارة خلق منتج سياحي جديد متكامل ودمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية لإثراء التجربة السياحية للسائح، وخلق منتج سياحي متكامل، كما نشروا فيديوهات على الهواء مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

كما تم نشر أحد هذه الفيديوهات التي صوروها خلال الزيارة على أهم موقع إلكتروني بدول البلطيق Delfi، والذي يتضمن ما تم تصويره بالأقصر وأسوان لمدة 25 دقيقة، وسوف يتم نشر باقي الفيديوهات تباعا نهاية كل أسبوع.

نشر مقالات دعائية ومقاطع إذاعية

وأعربت مديرة التسويق بمكتب أكبر منظمي الرحلات بدول البلطيق والمرافقة للوفد عن سعادتها بهذه الزيارة، وأشارت إلى أنه سوف يتم نشر أربع مقالات وأربع مقاطع إذاعية على مواقع التواصل الاجتماعي للشركة «فيسبوك وانستجرام» والتي يتابعها ربع مليون مشترك، بالإضافة إلى أنه سيتم عرض فيديو قصير عن الزيارة ولقاء للوفد للحديث عن هذه الزيارة الممتعة في أحد أشهر البرامج التليفزيونية الصباحية في دول البلطيق.