ختام فعاليات «حياة كريمة» الثقافية في 15 قرية بمحافظة الفيوم

استكملت وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة»، على مدار 15 يوما، داخل 15 قرية بمركز أطسا في محافظة الفيوم، ونظمت الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم، في حضور جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي، والدكتورة حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وفي ختام فعاليات المبادرة، تم تدنظيم حفل بمركز شباب دفنو التابع لمركز أطسا.

المجلس القومي للمرأة يشارك في فعاليات ثقافية ضمن حياة كريمة

وتضمن حفل الختام، جلسة حوار بعنوان «حصاد حياة كريمة في الفيوم»، حاضرت فيها المدربة مروة محمود عطية، وتناولت التعريف بأهداف المبادرة وتوضيحها بشكل مبسط، كما تضمنت الفعاليات جلسة أخرى بعنوان «المشروعات الصغيرة»، للمدربة ولاء محمد عضو المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وتناولت أهمية المشروعات الصغيرة للمرأة في تمكينها اقتصاديا، ودور الدولة فيها بتقديمها قرض يصل إلى 10000 جنيه، حسب المشروع المقدم لها، وقدمت المدربة نماذج من سيدات القرية حصلن على قرض بقيمة 1000 جنيه وشيدن مشروعهن الخاص، ومن بينها مشروع تربية الدوجن والماعز أو شراء الخضار وبيعه، وأكدت السيدات تأثير المشروع على تحسين مستوى معيشتهم بشكل كبير .

ورش للرسم والمشغولات اليدوية

وتضمنت الفعاليات ورش للرسم، وأخرى للمشغولات اليدوية لصناعة عروسة جوانتي بقماش الموهير، وعجائن السيراميك، وإكسسوار لصناعة أساور الصداقة، تشكيل بالخرز، خوص، بجانب ورشة خرز، بالإضافة لورشة صناعة عروسة بخيط المكرمية، ثم أقيم معرضا لإنتاج تلك الورش الفنية.

واختتمت الفاعليات بفقرة فنية تضمنت تقديم عرض ورشة المسرح بقيادة المخرج أحمد السلاموني، وناقش المشاكل الأسرية، والفقر، تلتها فقرة تقديم مواهب في الغناء الوطني والإنشاد الديني نتاج ورشة اكتشاف المواهب، كما أقيم عرض فني لعرائس الماريونيت بقيادة أحمد صلاح، بينما قدمت فرقة الإنشاد الديني التابعة لقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو على زكي، مجموعة من الأغاني الدينية، أعقبها مسرح الشنطة بعرائس الماريونيت، بقيادة أحمد صلاح عن التلوث، بالإضافة لورشة حكي بالأراجوز عن مبادرة حياة كريمة، وعلى هامش الإحتفالية أقيم معرض لإصدارات قصور الثقافة.