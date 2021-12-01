بعد ظهور السلالة الأشرس من كورونا.. أفضل نصيحة لتجنب الإصابة بالفيروس

ما زال المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، يثير العديد من المخاوف و التساؤلات، بشأن خطورته ومقاومته للقاحات، حيث يمثل المتحور خطرا كبير بسبب التغيرات الجينية التي يحدثها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد من الفيروس هو الأشرس بين كل المتحورات السابقة، مضيفة في تقرير أن «أوميكرون»، أصاب بالفعل أشخاص تعافوا من السلالات القديمة لكورونا.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بالفيروس عرضة للإصابة بالمتحور الجديد، فما هي أفضل نصيحة يمكن توجيهها إلى الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح لتجنب الإصابة بكورونا، ويجيب على هذا التساؤل لـ«الوطن»، الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح.

أفضل نصيحة للأشخاص غير المطعمين لتجنب الإصابة بكورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن أفضل النصائح التي يمكن توجيهها إلى الأشخاص غير المطعمين، هي الإسراع للحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وعدم التأخر في عملية التطعيم.

وأضاف «الحداد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللقاح لا يمنع الإصابة بنسبة 100%، لكنه يقلل حدة الأعراض الخاصة بالفيروس، كما أن اللقاح يعمل علي تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان، بجانب أنه يساعد الجهاز على تكوين الأجسام المضادة لمقاومة الفيروس.

«الحداد»: ضعف توزيع اللقاحات في أفريقيا السبب وراء ظهور متحور «أوميكرون»

وأوضح الحداد أن السبب الرئيس وراء تحور الفيروس وظهور «أوميكرون»، هو ضعف منظومة توزيع اللقاحات في قارة أفريقيا، متابعا أن اللقاحات تحد من تحور الفيروس وتمنع ظهور سلالات أكثر شراسة، وأن أفريقيا هي أقل قارة بين قارات العالم من حيث توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن عملية التطعيم من العمليات الهامة التي تمنع انتشار الفيروس وعدم ظهور متحورات جديدة، وعلى الجانب الآخر أكد «الحداد»، ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى وارتداء الكمامة والمداومة على غسل اليدين وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.