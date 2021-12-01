منع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا المصالح الحكومية في جنوب سيناء (صور)

قال اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المتعلق بمنع دخول أي مواطن المصالح الحكومية دون أن يكون حاصل على لقاح كورونا، موضحا أن جميع المصالح الحكومية والدواوين قامت بتطبيق القرار صباح اليوم.

نسبة التطعيم في جنوب سيناء

وأشار «الشريف»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إلى أن معظم مواطني جنوب سيناء حصلوا على اللقاح، لافتًا إلى المحافظة تعتبر الأولى بالنسبة للمحافظات في الحصول على اللقاح.

الأمن يطلع على شهادة تطعيم كورونا

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن إدارة الأمن المتواجدة بالمصالح الحكومية، تقوم بطلب الشهادة التي تثبت حصول المواطن على اللقاح سواء موجودة معه أو مصورة على هاتفه المحمول، ويجري مطابقة الاسم الموجود في البطاقة مع الشهادة حتى يُسمح له بالمرور.

وأشار إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات الحكومية وتطبيق قرارات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ولفت «الشريف»، إلى ضرورة التدقيق في شهادة إثبات الحصول على اللقاح وتسجيل كل الحالات التي تقدم بدخول الديوان العام، ومنع أي مواطن يرفض تقديم ما يثبت حصوله على اللقاح.

الوضع الصحي تحت السيطرة

وأوضح أن المحافظة تطبق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها داخل المطارات والموانئ، موضحًا أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا منخفضة جدا بالمحافظة، وهذا دليل على أن الوضع الصحي في المحافظة تحت السيطرة.

وأضاف السكرتير العام للمحافظة، أن مطارات جنوب سيناء لا تستقبل أي رحلات قادمة من دولة جنوب أفريقيا، التي ظهر فيها المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون».