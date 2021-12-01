محافظة جنوب سيناء تنفذ مناورة «إدارة الطوارئ» لاستقبال موسم الأمطار

قال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه في إطار الاستعدادات التي تجريها المحافظة لاستقبال موسم الأمطار والسيول، جرى تنفيذ تجربة استرشادية «مناورة إدارة الطوارئ»، بمركز الشبكة الوطنية الموحدة بديوان عام المحافظة، موضحا أنه جرى تنفيذ سيناريوهات إدارة الأزمات وربط مراكز المعلومات ببعضها.

وأوضح «الشريف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التجربة جري تنفيذها بالتزامن مع 4 محافظات جرى ربطها بمجلس الوزراء، تحت إشراف العقيد محمد رئيس لجنة دعم فني المحافظة، وأعضاء اللجنة.

التأكد من جاهزية الشبكة الوطنية

وأكد السكرتير العام أن الهدف من التجربة هو التأكد من جاهزية الشبكة الوطنية، من أجل إدارة وحل الأزمات، بالتعاون مع مجلس الوزراء والجهات المعنية، مشيرا إلى أنه جري افتتاح المركز الشهر قبل الماضي خلال احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى نصر أكتوبر.

كاميرات فائقة الجودة وشاشات عرض

وتابع: «نهدف أيضا من إنشاء مركز الشبكة الوطنية للطوارئ بجنوب سيناء إلى نقل الأحداث التي تجري في كل المدن لحظة بلحظة، خاصة في أوقات الأزمات»؛ إذ جرى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في إنشاء هذا المركز، وتعتبر جنوب سيناء من أولى المحافظات التي أنشأت الشبكة الوطنية.

ولفت اللواء أيمن الشريف، إلى أن هناك ربط بين المركز ومجلس الوزراء لنقل أي فعاليات أو أحداث، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتح من خلال المركز مشروع تطوير شاطئ رأس سدر، وافتتاح شارع 306.

وأوضح «الشريف» أن المركز مزود بكاميرات فائقة الجودة، وشاشات عرض لنقل الاحداث وأجهزة حاسب آلي وأنظمة صوتية.

فريق عمل التحول الرقمي

على جانب آخر، قال السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتورة إيناس، نائب المحافظ، استقبلت أمس وفد من وزارة المالية يتبع قطاع الحسابات والمديريات المالية «فريق عمل التحول الرقمي»، بحضور هيثم سالم، وكيل الوزارة وبعض المسؤولين بالمديرية المالية.

وأوضح أن الهدف من زيارة الوفد هو الانتهاء من برنامج ميكنة المخازن بديوان عام المحافظة، ضمن مشروع التحول الرقمي لمحافظة جنوب سيناءً، والبدء في الخطوات التنفيذية لبرنامج ميكنة المخازن بالجهات الإدارية كافة بالمحافظة، في ضوء خطة الدولة لتطبيق منظومة رقمية متكاملة مؤمنه على المستوي القومي.

ويعد التحول الرقمي من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، تسهم في القضاء على الفساد والبيروقراطية، لخلق مجتمع رقمي يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة.