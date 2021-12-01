طلاب في طب الأزهر يتبرعون بنصف مليون جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعي

قرر مجموعة من طلاب كلية طب، بنين الأزهر بالقاهرة، التبرع بمبلغ نصف مليون جنيه لشراء أجهزة تنفس صناعي لغرف العنايات المركزة، في خطوة عكست قيم الانتماء والعطاء لطلاب جامعة الأزهر الذين يسيرون على خطى القيادة السياسية نحو الارتقاء بالوطن والنهوض به.

أطباء الدفعة 52 بكلية طب بنين الأزهر

وقام أطباء الدفعة 52 بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ومن خلال التنسيق مع إدارة الكلية بقيادة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الوهاب صالح، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بالكلية، بشراء أجهزة التنفس الصناعي التي يحتاجها المرضى خاصة في غرف الرعاية المركزة، ولاسيما ونحن نعيش تبعات جائحة كورونا منذ نهاية 2019م وحتى اليوم.

وأكد طلاب الدفعة 52 بكلية طب الأزهر أنهم قاموا بذلك، إيمانًا منهم بأن الوطن يحتاج إلى سواعد أبنائه: «وجدنا أن الوطن ينادي علينا فما كان منا إلا أن قمنا بتلبية ندائه، ليس هذا فحسب بل ندعو الشباب إلى أن يحذوا حذونا في جميع المستشفيات، دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية»، مؤكدين أنهم يجدون نماذج وطنية ملهمة لهم تحثهم على فعل الخير في جميع المجالات.

وعبر الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، عن سعادته بما قام به طلاب الدفعة 52 بكلية الطب، مؤكدًا أن طلاب جامعة الأزهر نماذج مضيئة ومشرفة في جميع المجالات، وأوضح أن ما موقفهم يعكس وطنيتهم، ويؤكد أنهم يدركون أن ما يفعلونه يسهم في مصلحة المريض البسيط، مشيرا إلى أنهم في الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، يشجعون على ذلك، ودائمًا وأبدًا ما تدعم قيادات الجامعة خطوات الشباب في هذا الإطار وبقوة.

مستشفى سيد جلال الجامعي

وقام مجموعة من الطلاب بتسليم الأجهزة التي تم شراؤها بالجهود الذاتية إلى إدارة مستشفى سيد جلال الجامعي، في إطار فعاليات الاحتفالية التي سوف ينظمها خريجو الدفعة 52 بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة خلال الأسابيع المقبلة بحضور الدكتور عبده مبروك الشافعي، مدير عام مستشفي سيد جلال الجامعي، والدكتور أحمد محسن، والدكتور إبراهيم جمعان، نائبي مدير المستشفى.