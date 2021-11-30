تعرف على تفاصيل جائزة النشر التشجيعية.. استعدادا لمعرض الكتاب

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بالتعاون مع اتحاد الناشرين، برئاسة «سعيد عبده»، للدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته، بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

شروط الاشتراك في جائزة النشر التشجيعية:

ودعا اتحاد الناشرين، دور النشر، إلى التقدم للمشاركة في جائزة النشر التشجيعية التي تقدم بالتعاون بين اتحاد الناشرين المصريين والهيئة العامة للكتاب، والمقرر الإعلان عن الفائز بها في ختام الدورة المرتقبة من المعرض، وأعلن الاتحاد عن شروط الاشتراك في الجائزة، كالتالي:

1- أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيدا بسجلات الاتحاد بما لا يزيد عن 10 سنوات، حيث إن الجائزة لتشجيع دور النشر الحديثة.

2- أن يكون العضو أنتج في فترة عضويته ما لا يقل عن 25 عنوانا.

3- ألا تقل فروع المعرفة لإصداراته عن خمسة فروع

4- ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة خلال فترة عضويته

5- أن يكون العضو مسددا لالتزاماته المادية للاتحاد حتى 2021.

6- ألا يكون العضو سبق وأن فاز بهذه الجائزة في أعوام سابقة

7- أن تكون كافة الكتب المقدمة مطبوعة في جمهورية مصر العربية وحاصلة على رقم إيداع من دار الكتب المصرية.

8- يتم استقبال المشاركات حتى يوم 15 ديسمبر 2021.

طريقة الاشترك في الجائزة التشجيعية للنشر:

يتم ملء الاستمارة الخاصة بالجائزة والتي تتضمن:

-اسم دار النشر

-الممثل القانوني

- تاريخ القيد

- رقم العضوية

- تاريخ إصدر أول كتاب

-عدد الإصدارات

ترسل المشاركات على عنوان اتحاد الناشرين المصريين - برج ساريدار- الدور الثاني- الدقي.

الجائزة:

الجائزة قيمتها 20 ألف جنيه وسوف يتم تسليمها في الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في فبراير 2022.